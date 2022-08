Pénurie : pourquoi les Mikado et Pépito seront plus difficiles à trouver en rayons

Supermarchés : pourquoi les Petits écoliers et les Mikado disparaîtront bientôt des rayons ?

Après la moutarde, la France pourrait faire face à une nouvelle pénurie, celle des gâteaux chocolatés. Un indispensable pour les goûters des petits comme des grands. Les gâteaux comme Mikado, Petits écoliers, Oreo ou encore Pépito, pourraient disparaître prochainement dans les supermarchés en France.

La raison est simple, le producteur de ces gâteaux, Mondelez International, se fournit en chocolat chez Barry Callebaut, la plus grosse chocolaterie du monde. Barry Callebaut a arrêté sa production pendant quelques semaines cet été, pour suspicion de salmonelle. Par précaution, les usines de Mondelez, ont elle aussi fermé, pendant deux semaines cet été.

Heureusement, il s'agissait d'une fausse alerte, pour la multinationale et la chocolaterie. Cependant, l'arrêt des usines aura des répercussions pour septembre 2022. Il sera compliqué voire impossible de trouver des gâteaux chocolatés de la marque Mondelez. Certains gâteaux ont déjà commencé à manquer. La multinationale détient les marques Lu, Milka, Prince, Daim, Cadbury, Côte d'or, et Oreo. La liste est encore longue, mais les marques citées seront peut-être les plus touchées, début automne.

