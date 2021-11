Thomas Pesquet sur le tir antimissile russe qui a menacé l'ISS : "Tout le monde en pâtit"

Thomas Pesquet réagit aux tensions diplomatiques entre la Russie et les États-Unis. Washington a accusé lundi Moscou d'avoir détruit un satellite en orbite, à l'occasion d'un test de destructeur de missile antisatellite qui a généré des milliers de débris qui ont poussé l'équipage de la Station spatiale internationale à se réfugier dans leurs vaisseaux pour préparer une possible évacuation d'urgence.

"Ce sont des événements qui n'arrivent pas souvent et qui qui créent des complications pour tout le monde", a souligné l'astronaute, invité de RTL ce mardi 16 novembre. "On ne parle pas d'un nuage de débris qui a frôlé l'ISS, mais ce n'est quand même pas une situation dans laquelle on a envie de se trouver régulièrement. Et c'est pour ça qu'on a normalement des accords entre les sites, entre les agences et on va dire des règles, même si elles sont non écrites, qui font en sorte qu'on essaye de ne pas faire proliférer ce genre de débris en orbite parce qu'au final, c'est tout le monde qui en pâtit".

Pour autant, le Français n'est pas inquiet de la prolifération des débris orbitaux. "Oui, il y a de plus en plus de débris parce qu'il y a de plus en plus d'activité, mais en fait, maintenant, on fait les choses de manière plus vertueuse. On pense à désorbiter les satellites en fin de vie avant qu'ils n'aient plus assez de carburant pour être capable de le faire (...) On essaie de faire rentrer nos débris dans l'atmosphère (...) Ça nous permet d'évacuer un peu l'orbite basse et de la laisser accessible pour toutes les missions dont on aura besoin dans le futur. On arrive un peu au pic de ce problème en ce moment, mais avec la prise de conscience qu'on a depuis quelques années et le fait que maintenant, on en produit énormément moins (...) je pense que ça va diminuer dans les années qui viennent et qu'on va arriver à avoir ce programme sous contrôle".