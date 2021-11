Coronavirus en Allemagne : le point sur la situation inquiétante

Crédit : JULIAN STRATENSCHULTE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Du jamais vu depuis le début de la pandémie. Le taux d'incidence mesurant le nombre de nouveaux cas de coronavirus par 100.000 habitants en Allemagne a atteint lundi 8 novembre les 201,1 sur les sept derniers jours. Le ministre de la santé en Allemagne dit craindre une nouvelle fois des services de soins intensifs de nouveau débordés.

Cela s'explique notamment par la faiblesse du pays au niveau de la vaccination. Si certaines régions, comme celle de Brême, font très bien les choses d'autres sont un peu la traine, c'est le cas de la Saxe, qui est à seulement 62% de sa population vaccinée. C'est véritablement une vague des non-vaccinés que l'Allemagne est en train de vivre, avec une grande majorité des admissions en soins intensifs qui n'ont pas un schéma vaccinal complet.

Mais alors, pourquoi y-a-t-il plus de cas de coronavirus aujourd'hui avec le vaccin - 55% de personnes sont vaccinées de l'autre côté du Rhin - qu'à l'époque sans le vaccin ? Cela s'explique par le variant Delta, extrêmement contagieux, et qui fait flamber les chiffres.

Si l'épidémie reprend de plus belle et de façon inquiétante aux Pays-Bas, en Autriche ou encore en Belgique, il est difficile de pronostiquer ce qu'il pourra se passer en France. Cela fait néanmoins trois semaines qu'on observe une augmentation des contaminations. On est à 60 cas pour 100.000 habitants, c'est très bas mais l'augmentation est là. 75% des Français sont vaccinés, cela joue beaucoup.