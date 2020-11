publié le 05/11/2020 à 19:38

"Le père noël n’est pas loin du burn out". La semaine dernière, à la suite des annonces du gouvernement concernant les nouvelles mesures sanitaires pour faire face à la seconde vague de coronavirus en France, les rayons de la grande distribution ont été dévalisés. Jeudi 29 octobre, veille du second confinement, 15 millions de jouets ont été achetés.

Un chiffre qu'il est habituellement possible de voir le dernier samedi avant Noël. Cette année, avec la crise et les mesures sanitaires liées à la seconde vague du Covid-19, les Français ont voulu assurer leurs cadeaux de Noël et être sûrs que les enfants auront bien un cadeau au pied du sapin au matin du 25 décembre.



Après l’annonce du nouveau confinement, la plupart des rayons de la grande distribution ont été dévalisés : farine, conserves, papier toilette. En une semaine, les Français ont dépensé 2 milliards d’euros dans les supermarchés de la grande distribution, un record.

À écouter également dans ce journal :

Présidentielle américaine - Jeudi 5 novembre, l’attente continue pour connaître le nom du prochain président américain. Joe Biden, le candidat démocrate, est près du but avec 264 votes de grands électeurs sur 270. Mais Donald Trump n’a pas dit son dernier mot. Des heurts ont éclaté à Philadelphie en Pennsylvanie entre républicains et démocrates. Le président américain dénonce une fraude après 36 heures de dépouillement.



Covid-19 - Les mesures sanitaires se durcissent dans la capitale. Un arrêté de la préfecture de Paris, qui entrera en vigueur vendredi 6 novembre, interdit les livraisons et la vente à emporter de 22 heures à 6 heures. Les épiceries de nuit ne sont pas concernées, mais la vente d’alcool sera prohibée de 22 heures à 6 heures.



Équipe de France - Marcus Thuram, fils de Lilian champions du 1998, a été appelé pour la première à rejoindre les Bleus.