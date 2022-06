Les infos de 8h - Prix de l'énergie : un plan d'urgence réclamé par l'association Familles rurales

Crédit : Sina Schuldt / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

+ 133% : c'est l'augmentation, en un an, de la facture des ménages qui se chauffent au fioul, soit une personne sur cinq en milieu rural. Les prix du gaz et de l'électricité sont censés être bloqués par le bouclier tarifaire du gouvernement. Mais, avec l'inflation, l'association Familles rurales craint des factures impayées l'hiver prochain et réclame un plan d'urgence.

Les aides à la rénovation ne vont pas assez loin pour Stéphanie Truquin, économiste et spécialiste de l'énergie pour l'association. "On demande une remise à plat de ces aides avec la mise en place d'un reste à charge zéro pour les propriétaires des résidences ayant des ressources modestes. Pour des ménages ayant des difficultés financières, avoir un reste à charge de 1.000 ou 2.000 euros, c'est insurmontable. Ils ne vont donc pas demander les aides", explique-t-elle.

Dans son courrier, Familles rurales demande également au gouvernement une TVA à 5,5% maximum pour les énergies de chauffage et une obligation de résultat pour les professionnels de la rénovation.

