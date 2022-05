Électricité : va-t-on payer plus cher l'année prochaine ?

Pour rembourser le bouclier tarifaire, la Commission de régulation de l'électricité (CRE) prévoit de faire payer l'électricité plus cher l'an prochain. Ce rattrapage, environ 8% de hausse sur les tarifs en 2023 comme indiqué dans une délibération de la CRE en date du 31 mars dernier, va ainsi coûter une douzaine d'euros par mois pour une famille de quatre personnes qui se chauffe à l'électricité.

Cette mesure a été décidée pour rattraper le bouclier tarifaire de cette année : pas plus de 4% de hausse des prix de l'électricité. Sans celui-ci, la facture d'électricité des ménages aurait explosé, soit environ 45% de hausse. Au lieu d'être un des pays d'Europe qui a le mieux contenu son inflation, le coût de la vie aurait été comparable à nos voisins, entre +7 et +9%. Le gouvernement Castex avait affirmé qu'il n'y aurait pas de rattrapage de cette mesure l'an prochain, et pourtant.

Selon Bercy, en octobre dernier, le gouvernement pensait sincèrement avoir à faire à une inflation conjoncturelle. Tous les instituts économiques, et même le gouverneur de la Banque de France sur RTL, évoquaient une inflation transitoire liée à une très forte reprise économique après les confinements et un retour à la normale en septembre 2022. Mauvaise hypothèse : personne n'avait anticipé l'attaque russe en Ukraine qui a fait exploser les prix des matières premières indispensables à nos économies : pétrole, gaz, céréales, métaux rares.

Un rattrapage sur deux ans ?

Pour compenser le manque à gagner des opérateurs alternatifs qui ont accepté de geler leurs tarifs à la demande du gouvernement, la Commission préconise donc une flambée des prix sur la facture d'électricité. Du côté du gouvernement, on ne nie pas que le rattrapage est bien prévu. Celui-ci précise que les 8% pourrait être rattrapés sur deux ans pour éviter un choc sur la facture de 2023.

Bercy a également fait un autre calcul. Première hypothèse : les prix de l'électricité chutent en 2023 et personne ne se rend compte du rattrapage car les prix sont toujours à peu près les mêmes. Un scénario pas crédible actuellement. Seconde hypothèse : les prix de l'électricité sont toujours aussi élevés alors l'État continue à renoncer à une partie de ses taxes et compense auprès des opérateurs. Il maintient le bouclier. Cela ressemble à la TIPP Flottante qu'on a tellement de mal à appliquer sur les prix de l'essence. On lisse le prix facturé aux consommateurs.

EDF pourrait vendre son électricité plus cher et surfer sur les tarifs du moment, mais le groupe est aussi en grande fragilité en ce moment. L'EPR de Flammanville n'est toujours pas fini, ses jumeaux d'Hinckley Point en Angleterre prennent aussi du retard et la facture est en train d'exploser. La moitié des réacteurs en France sont à l'arrêt. Et l'État possède 86% d'EDF.

Les problèmes de l'opérateur d'électricité commencent à s'agacer au gouvernement, surtout qu'Emmanuel Macron a relancé six projets d'EPR. Un dossier tout en haut de la pile des priorités de Bruno Le Maire, indique Bercy. EDF n'est donc pas en position de s'opposer à la poursuite d'un plafonnement des tarifs. Cependant, la Direction Générale de l'entreprise pourrait être remerciée ou EDF pourrait tout bonnement être renationalisée à 100%.

