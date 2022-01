C'est un marqueur du panier moyen des Français, base de l'alimentation pour beaucoup d'entre nous : la fameuse baguette de pain.

Vendue aux alentours d'un euro en boulangerie, un peu moins cher en grande surface, la baguette est depuis hier au cœur d'un bras de fer entre d'un côté Leclerc, de l'autre les boulangers et les agriculteurs. En cause, le prix proposé par l'enseigne : moins de 30 centimes pour une baguette.

L'objectif de Leclerc est de faire de la vente à prix coûtant. La baguette premier prix, elle ne coûte pas cher à produire en grande surface, c'est de la pâte surgelée. La composition de cette baguette blanche est très peu encadrée, on peut y mettre à peu près ce que l'on veut. Mais surtout, ça mobilise peu de personnels pour un supermarché comme Leclerc. Chez les concurrents, on note que c'est un énorme coup de communication. Car aujourd'hui, on vend surtout les baguettes traditions qui sont plus chères, autour de 1 euro.

Michel-Edouard Leclerc utilise un symbole très Français et reproduit le même schéma qu'avec les stations-services et l'essence à prix coûtant. Cette baguette à 29 centimes, c'est un moyen d'attirer une certaine clientèle chez lui et de mettre un énorme coup de pression sur tous les fournisseurs qui sont en train de négocier les prix de l'année prochaine en grande surface. Le prix du blé a progressé de 25 à 30% depuis un an, et ça concerne le pain, les pâtes ou la farine. Michel-Edouard Leclerc envoie un message à tout le monde en faisant cela : "On ne cèdera rien sur les négociations".

Le problème, c'est que cela fragilise toute la filière des meuniers, des céréaliers, des 32.000 boulangers artisans, encore en France, qui espéraient passer une partie de la hausse de ces derniers mois.

