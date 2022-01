INFO RTL - Les ventes de jouets ont augmenté de 3% en 2021

C'est une information RTL, l'année a été bonne pour les marchands de jouets en France. Les ventes ont augmenté de 3% en 2021 par rapport à l'année précédente.

Cette croissance s'accompagne d'un record : jamais le chiffre d'affaires n'a été aussi haut pour le secteur, 3,7 milliards d'euros. Un soulagement pour les fabricants et les commerçants concernés. Avec des clients venus plus tôt que d'habitude dans les magasins pour préparer Noël dès le mois d'octobre, peut-être par crainte des fermetures à cause de la Covid-19, mais davantage sûrement pour anticiper les difficultés liées aux difficultés d'approvisionnement avec l'Asie. Le mois de décembre a représenté 30% des ventes en 2021, contre 34% les années précédentes. Tout ne se joue plus dans les quatre dernières semaines avant Noël.

Autre enseignement, la progression du jouet français : + 2,4%. Il représente désormais 14% du marché. Des produits qui plaisent de plus en plus et qui sont mieux mis en avant dans les magasins. Et comme un symbole, la boîte à histoires Lunii a été le jouet le plus vendu en décembre devant des poids lourds comme Lego ou Barbie.

À retenir également : la hausse de vente de jouets pour les plus de 12 ans, ce qu'on appelle les "kidultes". Leur croissance est trois fois supérieure à celle des jouets destinés aux plus petits.