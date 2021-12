Consommation : le prix des pâtes va-t-il vraiment exploser en 2022 ?

Jusqu'à 7 % d'augmentation du prix de votre paquet de pâtes ? C'est, en tout cas, probable si l'on en croit les avertissements répétés des industriels en cette fin d'année 2021. "Ils ont réussi à contenir, en grande majorité, la hausse des coûts de production jusqu'à maintenant. Mais, face à l'inflation qui persiste ils vont être obligés d'augmenter leur prix", explique Richard Panquiault, président de l'institut de liaisons des entreprises de consommation (ILEC).

Ce mercredi, le patron des supermarchés Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, évoquait une inflation après les fêtes de fin d'année 2021. D'après lui de l'ordre de 4 %, les industriels se montrent encore plus pessimiste. "Pour le moment, on estime que la hausse en 2022 sera de 6 à 7 point sur les pâtes alimentaires", explique le président de l'ILEC.

Pour autant, les hausses généralisées ne sont pas nouvelles. Depuis le début de la reprise économique, la balance a été déséquilibrée selon le représentant agro-alimentaire. "Nous faisons face à un effet de ciseaux et tout augmente : les matières premières, le transport, les emballages, etc.". D'après lui, les capacités de production, "pas encore au niveau" d'avant-crise, ne parviennent pas à absorber la demande "boostée par la reprise économique.

Le blé 40% plus cher en moins d'un an

Si d'après les industriels toutes les étapes de productions coûte plus cher, le poids des matières premières s'est alourdi de manière importante au cours de l'année 2021. En douze mois, le cours du blé a augmenté de plus de 40%, passant de 180 euros la tonne à 280 € environ aujourd'hui.

Une explosion des prix face à laquelle l'ILEC veut défendre les industriels. "Si les hausses avaient été répercutées directement, cela aurait déjà fait 15% en plus", prévient-elle. D'après l'institut, les distributeurs n'ont pas encore fait tampon. "Seuls les produits premier prix ont été augmenté par les distributeurs pour le moment." Pour ces articles, la marge de manœuvre est plus importante pour les grandes surfaces : moins de masse salariale, moins de coût d'innovation, etc. Pour l'heure, industriels et distributeurs ne distinguent pas d'accalmie, les hausses pourraient donc se répéter.