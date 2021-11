C'est un aliment emblématique de la cuisine française et une véritable fierté nationale : la baguette de pain. Composée de farine, d'eau, de sel et de levure, elle est devenue pendant la Révolution le symbole d'un régime prônant l'égalité entre tous les citoyens.

Au XVIIIème siècle, le pain constitue 98% de l'alimentation mais reste un privilège de l'aristocratie. Lorsque la Convention nationale siège, elle légifère sur le problème de subsistance. Le 15 novembre 1793, un décret stipule que tous les Français doivent manger le même pain.

Ronde ou longue, l'apparence du pain suscite de nombreuses et longues interrogations pour Napoléon Bonaparte. Au départ sous forme de miche, l'empereur opte pour une baguette longue afin que les soldats puissent la transporter dans une poche à l'arrière de leurs uniformes.

En 1856, Napoléon III règlemente sa taille et son poids : 40 cm et 300 g environ. Aujourd'hui, elle est plus longue, 80 cm, mais plus légère avec 250 g.