2021 : ce qui va changer pour le camembert à partir du 1er janvier

publié le 31/12/2020 à 17:35

"Fabriqué en Normandie" indique-t-il seulement la provenance d'un camembert ou le fait qu'il relève de l'appellation d'origine contrôlée (AOP) ? La direction générale générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes a estimé que cela n'était pas clair. Aussi, les camemberts non-AOP ne pourront plus porter la mention "Fabriqué en Normandie" à partir du 1er janvier.

La Répression des fraudes rappelle dans une note que "d’une manière générale, l’étiquetage des produits ne doit pas être de nature à induire en erreur le consommateur et de nature à usurper des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées", et "en particulier le marquage de l'origine".

Aussi, "Fabriqué en Normandie" sera désormais réservé au "Camembert de Normandie" AOP. Pour obtenir cette appellation, il doit non seulement être produit en Normandie, mais seulement avec du lait cru de vaches principalement de race Normande, pâturant au moins 6 mois dans l’année. Il doit aussi être moulé à la louche, par 5 passages successifs de lait caillé, espacés de 40 minutes.