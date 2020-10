Covid-19 : le Conseil scientifique contre-indique le confinement généralisé

et AFP

publié le 02/10/2020 à 19:17

L'épidémie continue de circuler sur tous le territoire français. Les grandes métropoles, comme Paris et Marseille, sont les plus touchées par l'évolution de la Covid-19. Le gouvernement compte bien prendre des mesures afin de ralentir cette hausse des indicateurs de l'épidémie.

Pourrait-on aller jusqu'à un reconfinement généralisé ? Le Conseil scientifique est opposé à cette éventualité, qui "n'est pas souhaitable et qui serait le résultat d'un échec de la maîtrise de l'épidémie".

Pour contrer cette recrudescence de coronavirus, le Conseil scientifique a établi quatre options, de la plus minimaliste à la plus radicale. À titre d'exemple, l'option 3 consiste à "une addition de mesures 'modérées', faisant appel à l'adhésion volontaire et, en cas de besoin, à des mesures contraignantes".

L'option 4, la plus drastique, comprend des mesures de couvre-feu, voire de confinement. "À ce stade de l'épidémie, le Conseil scientifique n'envisage pas de proposer l'option 4 au plan national, mais ne peut en exclure son utilisation dans certaines métropoles et bien sûr en cas de dégradation ultérieure", prévient-il toutefois.