publié le 24/11/2020 à 08:20

L'horizon des fêtes de fin d'année devrait s'éclaircir, ce mardi 24 novembre, lors de l'allocution d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État devrait annoncer un allégement des mesures liées au confinement et notamment la réouverture des commerces. De nombreux commerçants ont manifesté, lundi 23 novembre, dans plusieurs grandes villes, en appelant à reprendre leur activité le plus tôt possible.

C'est le cas d'Evelyne, propriétaire d'une maroquinerie à Lyon, qui livre ses attentes concernant l'allocution du président de la République : "On veut qu'il nous laisse rouvrir et surtout qu'il ne prenne pas l'idée de nous refermer après Noël. Un troisième confinement ne serait plus possible".

"On est toujours prêt à accepter des décisions si elles sont justes et là on a un sentiment d'injustice" ajoute-t-elle en estimant ne pas avoir "l'impression d'être plus dangereux qu'une grande surface où tout le monde tripote les vitrines".

