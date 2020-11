publié le 24/11/2020 à 06:00

Cette année, les Français dépenseront en moyenne 603 euros pendant la période des Fêtes, une hausse de 54 euros par rapport à 2019. La raison est simple : avec ces deux confinements, les Français n'ont pas fait leurs achats habituels, dans les magasins de vêtements, de chaussures, ou dans les parfumeries. Ils ont moins dépensé... Et cette épargne, pour ainsi dire forcée, ils ont bien l'intention de l'utiliser pour Noël, afin de gâter leurs proches, enfants et petit-enfants.

Les cadeaux seront le premier poste de dépense : le Père Noël en déposera sept en moyenne sous le sapin. Il y a un double effet du confinement : par peur d'arpenter les commerces au risque de croiser du monde et d'attraper le coronavirus, 15% des Français veulent faire leurs achats uniquement en ligne. Tandis que 15% à l'inverse, iront coûte que coûte dans les magasins, pour soutenir leurs commerces de proximité.

Ce qui est sûr c'est que depuis le confinement, 6 Français sur 10 sont devenus adeptes du "click and collect" : on commande en ligne et on va récupérer ses achats en magasins. Reste une incertitude, qui gagne les deux-tiers des Français, et même les trois-quarts des jeunes : ils redoutent cette année, de ne pouvoir festoyer en famille ou entre amis, en raison du contexte sanitaire.