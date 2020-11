publié le 04/11/2020 à 23:30

Equipe de France, Ligue 1, Ligue des champions... RTL Foot vous fait vivre la saison de A à Z, du vendredi au dimanche et lors de chaque grande soirée. Mercredi 4 novembre, le PSG et Rennes jouaient une carte importante pour la qualification en 8es de finale de la reine des coupes d'Europe.

Aux côtés de Eric Silvestro, retrouvez Xavier Domergue, Giovanni Castaldi et Quentin Vaslin, mais aussi et surtout les commentaires de Philippe Sanfourche pour Leipzig - Paris Saint-Germain et de Philippe Audouin pour Chelsea - Stade Rennais. La veille, Marseille a égalé le triste record de défaites consécutives de Anderlecht en s'inclinant à Porto (3-0).