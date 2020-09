Boîtes de nuit : "On est laissé à l'abandon", confie un patron d'établissement

publié le 30/09/2020 à 07:36

Les patrons de boîtes de nuit sont en colère. Ils ont fermé leurs établissements depuis plusieurs mois et le début du confinement en mars, et leur secteur est l'un de ceux qui souffrent le plus de la crise sanitaire. Mardi 29 septembre, ils étaient 200 à manifester devant l’Assemblée nationale.

"J’ai ouvert le 2 janvier, le 14 mars on était fermé", raconte Jean-Baptiste, patron d’un établissement à Caen. "Ça devient très compliqué, j’ai vendu ma maison pour arriver à ça, Et à l’heure d’aujourd’hui j’a dû vendre des biens personnels pour pouvoir m’en sortir financièrement parce qu’est laissés à l’abandon. On est en train de tout perdre", confie-t-il.

Si des aides ont été promises, Jean-Baptiste assure qu’elles n’ont pas encore été versées. Les patrons demandent que le décret du ministre soit enfin signé pour bénéficier des aides promises en juin.

