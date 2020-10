publié le 02/10/2020 à 06:47

Une bonne nouvelle pour le portefeuille : à 15 jours des vacances de la Toussaint et si vous comptez prendre la route, sachez que le prix de l'essence ne devrait pas augmenter. En un an, le prix du baril est tombé de 60 à 40 dollars et à la pompe, le litre de diesel par exemple coûte 25 centimes de moins.

Pas de remontée en vue donc, comme le confirme à RTL le patron de Total, Patrick Pouyanné : "Aujourd'hui, vous avez des stocks pétroliers élevés au niveau mondial et vous avez une demande faible. Ça incite plutôt à ce que le prix reste modéré, donc je ne m'attends pas à ce que le prix remonte dans l'année qui vient", a-t-il précisé.

Ainsi, les Français "devraient bénéficier encore d'un prix de l’essence raisonnable pendant encore au moins une bonne année", a insisté auprès d'RTL Patrick Pouyanné, le patron de Total.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Paris et sa petite couronne semble avoir franchi l'alerte maximale face au virus. Ainsi, dès lundi, de nouvelles mesures pourraient être annoncées par le gouvernement.



Donald Trump - Le virus s'est invité à la Maison Blanche. Donald Trump a été placé en quarantaine cette nuit après qu'une de ses proches collaboratrices ait été contaminée. Le président américain vient d'être testé à son tour et reste à l'isolement dans l'attente des résultats.

Éric Zemmour - Le parquet de Paris ouvre une enquête après de nouveaux propos racistes tenus par Éric Zemmour mercredi soir dans une émission sur la chaîne d'information CNews. Le polémiste avait déclaré à propos des migrants mineurs qu'ils étaient "des voleurs, des assassins, des violeurs et qu'il fallait tous les renvoyer chez eux".