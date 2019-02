et Marie-Pierre Haddad

publié le 10/02/2019 à 15:05

La réforme de l'ISF a-t-elle profité au patron de Total ? Patrick Pouyanné était interrogé sur ce sujet, dimanche 10 février, lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. "Je paie évidemment tous mes impôts en France. Je soutiens la demande du Président. Je pense que tous patrons d'une grande entreprise française, côté en France et dont le siège est en France, doit payer ses impôts en France et être domicilié fiscalement en France", explique-t-il.



Le PDG de Total déclare payer l'IFI (l'impôt sur la fortune immobilière). "Le taux de prélèvement de l'impôt sur le revenu est bien, bien supérieur, par rapport à l'ISF que je payais avant", indique-t-il.

Le vrai sujet "sur l'ISF était de traiter la question de l'outil de travail (...) Est-ce qu'il fallait changer le nom de l'ISF en IFI ou garder le nom de l'ISF, je pense qu'on l'aurait gardé en enlevant l'outil de travail, le problème serait réglé et on aurait pas tout ce débat (...) Ce sont des symboles et c'est aux leaders politiques du pays de les gérer", ajoute-t-il.

En supprimant l'ISF, Emmanuel Macron avait avancé l'idée selon laquelle l'argent sera investi dans l'économie réelle. Est-ce le cas ? "Une partie de mon argent, j'en fais des dons. Une partie de mon argent est réinjectée dans des fonds qui gèrent des sociétés françaises. Une partie de mes ressources vont vers l'économie", répond Patrick Pouyanné.