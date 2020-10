Covid-19 : pourquoi Paris ne se trouve toujours pas en "zone d'alerte maximale" ?

publié le 01/10/2020 à 23:48

Marseille est placée en "zone d'alerte maximale" et Paris ne l'est toujours pas alors que la capitale a dépassé les seuils fixés. Les Marseillais ont-ils payé les pots cassés ? Y a-t-il eu deux poids, deux mesures ? Afin d'y voir plus clair, il faut se pencher sur les chiffres.

Ce jeudi 1er octobre, à Paris, les trois indicateurs qui permettent de classer une ville en zone d'alerte maximale sont dépassés. Tout comme c'était le cas la semaine dernière à Marseille. À titre d'exemple, le taux d'incidence à Paris est légèrement supérieur à 250 cas pour 100.000 habitants au sein de la capitale. La semaine dernière, il dépassait les 280 cas pour 100.000 habitants à Marseille.

La situation paraît similaire concernant le nombre de cas chez les plus de 65 ans. Celui-ci flambait la semaine dernière dans la cité phocéenne, atteignant plus de 370 cas pour 100.000 habitants, alors que le seuil critique est situé à 100. À Paris, ce chiffre est autour de 130.

La situation parisienne pourrait évoluer

Finalement, le dernier indicateur pris en compte reste le taux d'occupation en réanimation par des patients atteints par la Covid-19, dont la limite est fixée à 30%. C'est notamment le taux actuel à Paris, qui flirte avec les limites, contrairement à Marseille qui atteignait un taux de 45% la semaine dernière.

Le gouvernement s'est fixé jusqu'à dimanche pour évaluer la situation parisienne. Soit les indicateurs s'améliorent et la capitale ne subira pas de nouvelles restrictions. Soit ils se dégradent et dans ce cas, les bars et restaurants pourraient fermer comme à Marseille.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a toutefois précisé jeudi soir lors d'une conférence de presse que les autorités attendaient des propositions de protocoles sanitaires renforcés de la part des restaurateurs. Si ces derniers sont validés, les restaurants pourraient rester "en tout ou partie ouverts".