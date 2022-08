Les infos de 6h - Crèches : le recrutement d'employés non diplômés simplifié

En France, les crèches connaissent une pénurie de personnel. Pour remédier à cette problématique, le recrutement de non diplômés sera bientôt plus simple. Il s'agira ensuite de les former en interne avant de les laisser s'occuper des enfants.

Un à deux salariés qui n'ont pas les diplômes requis, ni brevet, ni certificat d'aptitude, ni aucun titre professionnel, habituellement obligatoires, pourront ainsi intégrer les établissements de la petite enfance publics comme privés. Cette dérogation, assez encadrée et accordée officiellement, notamment par le Département, ne sera en revanche possible que si les crèches peuvent justifier du manque de bras, notamment avec une offre d'emploi publiée depuis au moins trois semaines, sans résultat.

Le candidat sans diplôme devra lui "montrer patte blanche" avec un CV et une lettre de motivation. Au cours des 120 premières heures de travail, entre trois et quatre semaines à temps complet, ce salarié ne pourra pas gérer les enfants seul. Il sera encadré, supervisé par un responsable. Ce ne sera qu'à la fin de son parcours d'intégration, qu'il ou elle pourra s'occuper des tout petits, à titre exceptionnel, à partir du 31 août prochain.

