publié le 31/03/2021 à 07:05

Faute de bars, de restaurants ou de magasins toujours ouverts, les Français ont beaucoup épargné depuis un an. Le gouvernement voudrait que cet argent serve un peu plus et veut ainsi favoriser les donations grâce à des incitations fiscales.

En effet, ce serait 165 milliards d'euros qui n'auraient pas été dépensés l'an passé, selon le dernier pointage de la banque de France, et on devrait atteindre les 200 milliards à la fin de l'année. Pour comparer, le plan de relance c'est 100 milliards d'euros et le déficit de l'état l'année dernière 182 milliards. Cela signifie qu'avec cette sur-épargne des Français, on aurait pu largement soit financer la relance, soit couvrir le déficit.

Mais si les Français ont préféré garder leur argent, c'est parce que parfois ils n'ont pas eu le choix. Difficile de faire des achats quand on est confiné, quand les commerces et les restaurants sont fermés, quand on ne peut pas voyager. Mais il y a eu aussi, et surtout, une épargne de précaution : quand on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, on fait des économies.

Faciliter les donations des parents vers les enfants

Ainsi, tous ces milliards qui n'ont pas été dépensés se trouvent essentiellement sur des comptes courants : près de 100 milliards supplémentaires y stagnent depuis un an, et ce chiffre ne cesse de gonfler. Beaucoup aussi sur le livret A, qui en février a encore battu un record de collecte. Mais assez peu dans des placements directement connectés au circuit économique, type le plan d'épargne en actions.

Et c'est justement là toute la problématique du gouvernement : essayer de réorienter ces milliards qui somnolent vers l'investissement et la consommation. Bruno le Maire a promis qu'il n'y aurait pas d'alourdissement de la fiscalité sur l'épargne active, sous-entendu "placez votre argent au lieu de le garder, vous n'avez rien à craindre, vous ne serez pas fiscalement pénalisés".

Par ailleurs, Bercy songe à faciliter les donations au sein des familles, des parents vers les enfants : jusqu'à 20.000 euros sans avoir un centime d'impôt à payer. Cela avait été fait en 2004, 17.000 milliards avaient, à l'époque, transité d'une génération à l'autre et ça avait effectivement stimulé la consommation.

À écouter également dans ce journal :

Vacances d'été - La SNCF n'a pas changé ses habitudes : depuis hier les billets TGV pour l'été sont disponibles à la réservation, du 3 juillet au 29 août inclus. Bien qu'une source interne indique que les ventes pour l'été démarrent "très doucement", la SNCF a indiqué que 100% des TGV circuleront cet été, si les conditions le permettent.

Lyon - Une fête sauvage a eu lieu hier soir sur les quais de Saône à Lyon. Plusieurs centaines de jeunes se sont rassemblés pour danser, le plus souvent sans masque. Le groupe s'est dispersé peu après 20 heures. La police n'a pas pu intervenir pour des raisons de sécurité notamment à cause de la proximité du fleuve.

Faits divers - Un policier de Clermont-Ferrand s'est fait voler sa voiture de fonction par son fils de 18 ans, sans permis. Le jeune homme a foncé dans les rues de la ville à 120 km/h au lieu de 50. Il s'est fait repérer grâce aux vidéos diffusées par ses propres amis sur les réseaux sociaux.