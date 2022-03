Le répit aura été de courte durée. Alors que l'aide promise par le gouvernement, entre en vigueur ce vendredi 1er avril, les hausses des prix des carburants repartent de plus belle : +14 centimes en une semaine pour le gazole. Le litre coûte désormais en moyenne 2,11 euros, tout proche du sommet atteint à la mi-mars.

Augmentation aussi, mais plus modérée, pour les essences sans-plomb : + 3 centimes sur la même période. Le litre de SP98 vaut désormais 2,06 euros en moyenne dans les stations-service françaises. Le SP95-E10, lui, est affiché à 1,96 euros par litre. Il s'agit à présent du dernier des carburants encore sous la barre symbolique des deux euros.

C'est encore - et toujours - la guerre en Ukraine qui crispe les marchés et fait gonfler les prix. L'éclaircie, c'est que dès ce vendredi 1er avril, ces hausses seront légèrement modérées par l'État. Et ce, avec une ristourne automatique de 18 centimes par litre, au moment de payer. Une mesure qui s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels.

Un coup de pouce à mettre en perspective avec la folle envolée des prix sur trois mois. Depuis le début de l'année, le litre de sans-plomb a pris 37 centimes. Le gazole, lui, a augmenté de 58 centimes.

