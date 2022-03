Voilà une nouvelle qui a de quoi inquiéter les Ukrainiens. Selon le ministère des Affaires étrangères britanniques, environ 1.000 mercenaires russes du groupe Wagner ont été déployés dans l'est de l'Ukraine.

"La société privée militaire russe du groupe Wagner s'est déployée dans l'Est de l'Ukraine", a indiqué le ministère dans un point de situation publié sur son compte Twitter. "Ils devraient déployer plus de 1.000 mercenaires, dont des responsables de l'organisation, pour mener des opérations de combat", est-il ajouté.

Selon un responsable occidental, les forces russes concentrent leurs efforts en Ukraine sur le Donbass où elles font face à "la mieux équipée et la plus entraînée des forces ukrainiennes". Toujours selon cette source, "les forces séparatistes, avec en renfort les forces russes et du personnel du groupe Wagner dans les régions de Lougansk et de Donetsk, essayent de les encercler".

Un groupe qui officiellement n'existe pas

Réputés proches de Vladimir Poutine, le groupe Wagner et ses paramilitaires sont soupçonnés d'exactions au Mali, en Libye ou encore en Syrie. Mais officiellement, le groupe Wagner n'existe pas, puisque le groupe ne paye pas d'impôts et n'a aucun enregistrement légal.

Mais dans les faits, les paramilitaires agissent dans l'ombre pour servir les intérêts de la Russie, là où elle n'aimerait pas qu'on voit son nom apparaitre.