Enfants fauchés à Lorient : le chauffard condamné à cinq ans de prison ferme

publié le 16/02/2021 à 03:20

Kylian Le Reste, 22 ans, accusé d'avoir percuté deux enfants en juin 2019 à Lorient, tuant le premier et blessant grièvement le second, a été condamné mardi à cinq ans de prison avec mandat de dépôt. Il a été condamné à six ans de prison dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans pour homicide involontaire aggravé, blessures involontaires, conduite sans permis avec récidive et non assistance à mineur en danger.

Gaëlle Taugeron, sa passagère et ex-petite amie, a elle été condamnée à un an de prison assorti d'un sursis probatoire de deux ans et d'une obligation de travail et de soins, pour non assistance à mineur de 15 ans en danger. "Ce qu'il fallait, c'est que ces deux personnes soient condamnées et reconnues coupables des faits qui leur sont reprochés et c'est le cas", a réagi Me Philippe Courtois, avocats des parties civiles, "La famille est soulagée de cette décision, de cette sanction ferme qui est importante".

Me Archibald Celeyron, avocat de Kylian Le Reste, a estimé qu'il n'y aurait "a priori" pas d'appel, sans faire davantage de commentaires.

Le chauffard avait pris la fuite

L'accident était intervenu le 9 juin 2019, après un refus d'obtempérer à un contrôle de la part du conducteur. Suivi à distance par les gendarmes, le véhicule circulait à 70-80km/h sur une voie de bus, multipliant les infractions au code de la route, avant de percuter une voiture sans faire de blessé.

Dévié de sa route, le véhicule était alors monté sur le trottoir où il avait fauché Bunyamin, neuf ans, décédé peu après de ses multiples blessures, et Samet, sept ans, grièvement blessé. Kylian Le Reste avait aussitôt redémarré avant de s'arrêter 200 mètres plus loin et de prendre la fuite avec sa passagère. Il encourait jusqu'à 10 ans de prison.