Les infos de 5h - Vacances d'été : les locations de maisons et de gîtes ont la cote

Direction la montagne où les premiers vacanciers sont arrivés. Même si le temps n'est pas toujours au rendez-vous, les congés d'été ont démarré. Cette année, la grande tendance n'est autre que la location de maisons et de gîtes, +35% selon le site De Particulier à Particulier.

Première merguez sur le barbecue pour Emilie, son mari et deux enfants, malgré le temps frais. La famille venue de Montpellier, habituée aux campings et hôtels, a décidé de changer ses habitudes. Place à un gîte à Gérardmer dans les Vosges, avec piscine gonflable, au calme. "Tout simplement, on n'était pas intéressé par un hôtel, par la formule camping, trop de monde et puis surtout le risque du Covid, avec de jeunes enfants je voulais éviter. Dans ces conditions, même si on est vacciné, on préfère faire attention", témoigne Emilie.

Les parents s'y sont pris tôt, dès février. D'abord sur Internet mais ce n'était pas concluant, trop cher et mal localisé. La solution est venue d'une connaissance professionnelle qui a mis en contact Emilie avec le propriétaire du gîte. "Au départ, je ne comptais vraiment pas louer. Et puis de fil en aiguille, une demande, deux, trois demandes", explique le propriétaire. "Moi, ça me fait un peu d'argent. Les gens sont contents parce que c'est moins cher que ce qu'ils pensait payer. Du coup, je suis complet".

Le propriétaire s'est gardé le mois d'août pour profiter de sa maison. S'ils veulent revenir l'an prochain, il renouvellera l'expérience avec les clients de cet été. Pas sûr en revanche de faire de location intensive, par peur des dégradations.

