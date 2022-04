Les infos de 5h - Netflix perd des abonnés pour la première fois en dix ans

200.000 abonnés perdu dans le monde au premier trimestre par rapport à la fin 2021. C'est une première pour Netflix depuis plus de dix ans et cela a fait dégringoler l'action à Wall Street. Le géant du streaming a expliqué que cette baisse était principalement liée à la difficulté d'acquérir de nouveaux abonnés dans toutes les régions du monde, mais aussi à la suspension du service en Russie.

Le pionnier du secteur a eu des chiffres gonflés pendant la pandémie de Covid-19. Le marché s'attendait à une correction, mais pas aussi forte. Son titre chutait de 26% dans les échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York. Netflix avait prévu de gagner 2,5 millions d'abonnés supplémentaires et les analystes en escomptaient encore plus, mais en a, au contraire, perdu, ramenant son total à 221,64 millions d'abonnements précisément.

"La suspension de notre service en Russie et la diminution progressive du nombre d'abonnés payants russes a entraîné une perte nette de 700.000 abonnements. Sans cet impact, nous aurions eu 500.000 abonnements supplémentaires" par rapport au dernier trimestre, a précisé l'entreprise californienne dans son communiqué de résultats.

Plus récemment le groupe américain a entrepris de resserrer la vis du côté des partages d'identifiants, qui permettent à de nombreuses personnes de ne pas payer pour l'accès à la plateforme. Netflix a ainsi annoncé début mars qu'il allait mener des tests dans des pays sud-américains pour faire payer à ses clients l'ajout de profils supplémentaires à leur compte.

