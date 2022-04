Gifle de Will Smith : Sony et Netflix interrompent leur collaboration avec l'acteur

Sa gifle lui aura coûté cher. Netflix et Sony ont annoncé qu'ils interrompaient leurs projets prévus avec Will Smith à la suite de l'incident qui a marqué la cérémonie des Oscars dans la soirée du dimanche 27 mars.

Sony venait à peine de commencer à tourner le quatrième volet de la saga Bad Boys, dont Will Smith est la vedette depuis le premier film en 1995. Chez la plateforme de streaming Netflix, le comédien devait interpréter un patron du crime victime de problèmes de mémoire pour le film Fast and Loose. Netflix a pris une décision radicale en mettant un terme au projet avec Will Smith, expliquent nos confrères de CNews. De son côté, Sony reste sur la réserve et peut encore changer de décision. Tout n'est pas perdu pour Will Smith, dont la collaboration avec Apple+ tient toujours. L'acteur reste à l'affiche du film Émancipation, dont le tournage est terminé.

Après avoir démissionné de l'Académie des Oscars, Will Smith attend toujours de connaître les sanctions disciplinaires qui l'attendent. Le conseil d'administration doit se réunir le 18 avril pour statuer sur son cas.