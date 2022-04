"La Chronique des Bridgerton" (Netflix) : ce que l'on sait déjà sur la saison 3

Après une saison sur Daphne Bridgerton et une deuxième sur le frère aîné de la famille, Anthony, qui va être le personnage principal de la saison 3 de la comédie romantique en costumes de Netflix ? C'est la question qui agite les fans de cette série, véritable ersatz ultra-coloré, d'Orgueil et Préjugés, le chef-d'œuvre littéraire de Jane Austen.

D'abord, un petit rappel : les saisons 3 et 4 de Bridgerton ont déjà été validées par Netflix. Elles seront sur nos écrans dans les prochaines années. Pour l'heure, l'adaptation télé suit méthodiquement la logique des romans qui sont à l'origine de la série. Chaque nouveau tome explore les aventures et les amours d'un personnage en particulier et le tome 3 est centré sur le personnage de Benedict.

Le synopsis du roman (qui n'en dit pas trop sur l'intrigue donc vous pouvez lire tranquillement) explique : "Comme le rapporte la mystérieuse Lady Whistledown dans sa chronique mondaine, on a vu, lors du fameux bal masqué des Bridgerton, le cadet de la famille, Benedict, en compagnie d'une ravissante inconnue vêtue d'une robe argentée. Mais à minuit, la belle s'est enfuie. Depuis, la haute société se perd en conjectures sur son identité. Benedict a beau la chercher dans tout Londres, elle semble s'être évaporée à jamais. Qui pourrait savoir que sous le masque de soie noire se cachait Sophie Beckett, la fille illégitime du comte de Penwood, haïe par sa marâtre qui la cantonne à l'office ? Quand Benedict croisera de nouveau Sophie, saura-t-il la reconnaître sous ses habits de domestique ?"

Inverser les tomes

Nous pourrions donc avoir droit à une union en dehors du cadre strict de la bonne société avec un clash entre l'aristocratie et une jeune femme du peuple. Une première pour la série qui n'a pour l'heure qu'abordé légèrement cette question avec l'amourette d'Heloise pour son imprimeur. Seul problème : la série pourrait aussi décider de changer les choses pour cette saison 3 en misant sur d'autres personnages. La saison 2 a, en effet, planté les graines d'une autre relation entre Penelope Featherington (Nicola Coughlan) et Colin Bridgerton (Luke Newton). Or ce couple est au centre de l'intrigue du 4e tome.

Shonda Rhimes la productrice de la série, a expliqué qu'elle pouvait s'autoriser ce genre de changements. Elle a aussi révélé que l'équipe de la série travaillait déjà sur les scénarios et dialogue de la saison 3. En général, le tournage et le montage ne dure qu'un an et la productrice espérait peut-être donner aux fans une suite rapidement. On pourrait espérer voir cette saison 3 à l'été 2023 même si des surprises, bonnes ou mauvaises, peuvent changer ce calendrier. Les fans peuvent aussi s'assurer d'une chose : Kate et Anthony seront toujours présents dans la saison 3. Ils ne devraient pas disparaitre comme Regé-Jean Page après la saison 1.

Dernière information sur le futur de la série, Chris Van Dusen ne sera plus le chef du show de Netflix. Il restera à la production mais c'est Jess Brownell qui le remplacera. Celle-ci a montré son talent en travaillant précédemment sur l'excellente Inventing Anna.