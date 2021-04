Les infos de 5h - Face à l'augmentation des prix de l'acier, des entreprises en difficulté

publié le 21/04/2021 à 05:52

Ces dernières semaines, entre la pandémie de coronavirus et le blocage du canal de Suez, le monde fait face à une pénurie des matières premières. Certains secteurs en souffrent, notamment les semi-conducteurs, mais aussi l'acier. Dans l'immense atelier de Perrier Constructeur à Décines, près de Lyon, on soude des poutrelles métalliques et on découpe des tôles en acier dont le prix à la tonne a quasiment doublé en un an.

"Ces tôles nous coûtaient environ 650 euros la tonne il y a un an. À l'heure actuelle, elles sont à 1.080 euros la tonne, soit une hausse de pratiquement 80%", constate dépité le patron de cette entreprise, Serge Buniazet.

L'augmentation vertigineuse des coûts de la matière première est impossible à supporter pour des contrats souvent signés très longtemps à l'avance. Le chef d'entreprise doit alors renégocier à la hausse avec ses clients pour pouvoir s'en sortir. "On a un chantier avec la création de nombreux balcons extérieurs. Ce marché est d'environ 450.000 euros et on aurait une augmentation d'environ 55.000 euros", explique Serge Buniazet.

Plusieurs contrats sont en cours de renégociation mais la situation l'inquiète : "je pense qu'on perdra effectivement des marchés si on ne peut pas renégocier car sinon nous allons à notre perte. On nous annonce encore des hausses de prix, à ce rythme là, dans six mois on va se retrouver avec de grosses difficultés". Des difficultés, et la crainte de ne pas pouvoir conserver l'intégralité des effectifs, soit 17 salariés.

À écouter également dans ce journal

Justice - Le policier Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre mardi 20 avril dans le procès de la mort de George Floyd, survenue lors d'une interpellation musclée en mai 2020. Il encourt jusqu'à douze ans de prison.

Football - La Super Ligue implose déjà. Quarante-huit heures après l'annonce du projet, tous les clubs anglais concernés y ont finalement renoncé sous la pression : manifestations de fans ou encore critiques de joueurs et d'entraîneurs.

International - Au pouvoir depuis plus de trente ans, le président tchadien Idriss Déby est mort mardi 20 avril lors de combats contre les rebelles.