Éric Piolle favorable à un couvre-feu à 19 ou 20h pour désengorger les commerces

publié le 14/03/2021 à 13:14

Alors que le gouvernement se dit prêt à prendre de nouvelles mesures pour endiguer la progression de l'épidémie en Île-de-France où la situation des hôpitaux est de plus en plus tendue, le maire écologiste de Grenoble Éric Piolle pose la question de la pertinence du couvre-feu à 18h imposé à l'ensemble des Français depuis plusieurs semaines.

"J'étais favorable au couvre-feu à 20h. On ne peut pas fermer les bars sans couvre-feu à 20h. Mais à 18h, c'est compliqué pour faire les courses. Le remonter à 19h ou 20h pourrait détendre la pression sur les commerces", a estimé l'écologiste invité du Grand Jury ce dimanche 14 mars.

Le maire de Grenoble a par ailleurs déploré le manque de clarté du gouvernement. "Ça fait un an que nous vivons sous confinement et que nous ne voyons pas la stratégie du gouvernement", a-t-il estimé. "Les gens ont besoin de contact. Toutes les semaines je reçois des vidéos avec des gens en train de boire des coups parfois au-delà de 18h", a-t-il précisé.