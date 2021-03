publié le 01/03/2021 à 23:42

Invité sur le plateau de France 2 ce lundi 1er mars, le ministre de la Santé, Olivier Véran est revenu sur les "quatre à six semaines" à tenir, évoquées par le président de la République lors de son déplacement à Stains, en Seine-Saint-Denis.

"Hélas, sur les quatre à six prochaines semaines, il ne faut pas compter qu'on réduise la voilure des mesures. Le couvre-feu et les mesures actuelles seront un minimum sur les quatre à six prochaines semaines et nous espérons évidemment ne pas aller au-delà et que d'ici (cette date) nous pourrons retrouver davantage de libertés", assure le ministre de la Santé, qui rappelle que "le printemps est moins propice à la circulation du virus". "On vaccine, on protège les plus fragiles, on croise les doigts", a-t-il ajouté sur le plateau du 20 heures de France 2.