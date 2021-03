Airbnb : les 10 départements qui ont eu le plus de succès cet été

publié le 19/03/2021 à 06:05

Malgré une année marquée par les restrictions sanitaires, de nombreux Français ont tout de même pu profiter d'un séjour en France pendant l'été. Plutôt qu'une chambre d'hôtel, certains ont préféré louer un logement sur le site Airbnb, qui propose des meublés touristiques.

La plateforme de locations en ligne a ainsi publié dans un communiqué un classement des départements les plus lucratifs pour les loueurs pendant l'été 2020. Le but pour la plateforme : faire la promotion de son nouvel outil d'estimation des revenus potentiels pour les hôtes.

Sans surprise, ce sont les départements littoraux qui remportent le jackpot. En tête, la Corse du Sud. Les loueurs Airbnb y ont bénéficié d'un revenu médian de 2.090 euros entre le 1er juin et le 31 août 2020. Sur le podium suivent les Landes (2.060 euros), les Pyrénées-Atlantiques (2.000 euros).

La Charente-Maritime, le Pas-de-Calais et le Calvados ont aussi tiré leur épingle du jeu, avec plus de 1.800 euros par mois en revenu médian pour les loueurs. De la sixième place à la dixième, on compte également la Somme (1.780 euros), les Côtes-d’Armor (1.700 euros), la Vendée (1.690 euros) et le Var (1.640 euros).

Airbnb signale que les zones rurales ont également été plébiscitées en 2020. La Dordogne et d’Ardèche ont toutes deux dépassé les 1.600 euros de revenu médian, tandis que le Jura et le Loir-et-Cher ont pu compter respectivement sur des revenus de 1.500 euros et plus de 1.300 euros.