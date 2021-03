Coronavirus : peut-on traverser un département confiné ?

publié le 27/03/2021 à 06:00

Votre département n'est pas confiné et vous souhaitez profiter des vacances de Pâques pour prendre quelques jours de repos ailleurs en France, seulement vous devez passer par l'un des 19 départements soumis à un confinement ? Pas de problème.

À titre d'exemple, pour vous rendre de la Lorraine jusqu'au Calvados, il vous faudra passer par la Seine-Maritime, ou pour aller du Loiret à la Marne, pas d'autre choix que de traverser la Seine-et-Marne. Si telle est votre situation, nul besoin de vous inquiéter. Le transit reste totalement autorisé. Vous pouvez donc parcourir un département confiné, si vous venez d'un département qui ne l'est pas et que votre destination n'est pas confinée non plus.

En revanche, les déplacements interrégionaux restent formellement interdits depuis l'un des 19 départements confinés, sauf motifs impérieux ou professionnels. Pas de vacances pour ceux-là donc, à moins qu'ils ne souhaitent se rendre à l'étranger.