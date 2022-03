L'invasion russe et ses conséquences parfois étonnantes... Michelin ne peut plus noircir ses pneus, en raison de la pénurie d'approvisionnement en noir de carbone venu de Russie. Le site de Cholet a donc dû fermer ces derniers jours.

Mais le plus étonnant, c'est que l'entreprise n'a pas recouru au chômage partiel, ses employés ont dû poser des jours de congés, quatre pour le moment, jusqu'au 14 mars prochain. "Quand tout va bien, ce sont les actionnaires qui se gavent et quand ça va mal, ce sont les salariés qui paient les pots cassés", dénonce Mohammed Laftouhi de la CGT Michelin.

L'usine Michelin est en pénurie de noir de carbone, qui sert à durcir et teindre les pneumatiques. "Michelin, comme il est toujours à la recherche du profit, ils vont aller acheter là où c'est le moins cher", ajoute le syndicaliste. Selon lui, "35% du noir de carbone vient de Russie. Un chiffre qui peut monter jusqu'à 75%, donc il ne faut pas s'étonner si on est dans en difficulté aujourd'hui".

Une réunion prévue le 16 mars prochain

Les salariés demandent à la direction d'éviter l'activité partielle qui concerne 1.150 salariés, rien que sur le site de Cholet et plus largement huit usines sur douze en France. "On avait demandé à l'entreprise, comme ils sont en très bonne santé financière, de prendre en charge les activités et qu'ils profitent pour former, parce qu'il y a des retards dans la formation", explique Mohammed Laftouhi, avant d'ajouter que "pour l'instant Michelin tape sur les jours de repos, ils parlent même de taper sur la cinquième semaine de vacances et ça peut même aller plus loin, tant que la guerre durera".

Les syndicats auront une réunion avec la direction le 16 mars prochain pour savoir si l'activité partielle est reconduite ou non. Une réunion prévue donc après de nouveaux jours de fermeture programmés du 11 au 14 mars prochains.

