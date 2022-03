Real-PSG : les dernières informations concernant Mbappé à 32 heures du choc

A priori, plus de peur que de mal pour Kilian Mbappé. L'attaquant-star du PSG devrait bien être sur le terrain mercredi 9 mars (21h) face au Real pour le 8e de finale retour de Ligue des champions. Le club en tout cas fait tout pour. Un nouveau point médical sera fait dans la journée, mardi 8 mars. Et d'ici là, tous les staffs concernés s'activent pour résorber le gros hématome sur la cheville gauche de l'attaquant de 23 ans, auteur de l'unique but au match aller (1-0) le mardi 15 février dernier.

La première bonne nouvelle de la journée, c'est que le champion du monde 2018 a bien été retenu dans le groupe de Mauricio Pochettino et est monté dans l'avion qui devait atterrir en début d'après-midi à Madrid. Dans la capitale espagnole, on ne parle d'ailleurs que de Mbappé. Le quotidien Marca a affiché en pleine page de Une la photo de l'impact du pied d'Idrissa Gueye sur celui du buteur vedette avec ce titre : "Mbappé arrivé blessé dans l'enfer de Bernabeu".

Le PSG doit s'entrainer une dernière fois dans l'antre du géant madrilène, mardi 8 mars, à 18h. Alors avec ou sans Kylian Mbappé ? La tendance serait plutôt de le laisser au repos jusqu'au dernier moment. La décision de le faire jouer ou non sera de toute façon prise le lendemain, après consultation du staff médical et du ressenti du joueur, qui, après s'être fait très peur, souhaite désormais tout faire pour participer au choc.