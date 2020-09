et AFP

publié le 11/09/2020 à 19:14

"Le virus circule de plus en plus en France". Le ton grave, Jean Castex a annoncé ce vendredi 11 septembre une série de nouvelles mesures face à la résurgence de l'épidémie de coronavirus dans le pays. Le Premier ministre a rappelé la stratégie du gouvernement : dépister massivement et casser les chaînes de transmission du virus.

Jean Castex a reconnu que les temps d'attente pour les tests étaient "trop importants" et annoncé que des "créneaux horaires" seraient réservés pour les personnes prioritaires. Le chef du gouvernement a également annoncé le recrutement de 2.000 personnes supplémentaires à l'Assurance maladie et dans les Agences régionales de santé pour renforcer le traçage des contacts de personnes infectées.

Pilier essentiel de la stratégie pour casser les chaînes de contamination du coronavirus, le traçage des contacts de personnes infectées a ralenti ces dernières semaine, ce qui s'explique notamment par de trop faibles effectifs dans certains territoires, selon l'Assurance maladie, alors que le nombre de personnes à contacter augmente.



La durée d'isolement pour les cas contact au Covid-19 est ramenée à 7 jours contre 14 jusqu'à présent. Caxtex a déclaré que des "contrôles" seraient effectués pour que cette période soit respectée.