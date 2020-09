publié le 12/09/2020 à 11:04

Les premiers manifestants "gilets jaunes" se sont rassemblés samedi 12 septembre à Paris. Vers 10h, ils étaient déjà une petite centaine devant le palais Brogniart selon le journaliste de RTL sur place, Sina Mir. Parmi ces manifestants, Jean-Marie Bigard, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle et soutien des "Gilets jaunes".

L'humoriste a été très fraîchement accueilli par les manifestants déjà présents, certains criant des "Bigard collabo". Jean-Marie Bigard avait en effet annoncé sa présence aux manifestations parisiennes avant de se rétracter jeudi après que Jérôme Rodrigues a assimilé des policiers à une "bande de nazis", lors d'un échange sur Twitter avec le syndicat Synergie-officiers.

Conspué par plusieurs "gilets jaunes", Jean-Marie Bigard s'est réfugié un moment dans un restaurant, expliquant qu'il s'agissait d'une "mauvaise interprétation". "Pendant un moment, les gens ont cru que je les lâchais ce qui est faux, c'est tout", a-t-il expliqué à la presse.

Venu rejoindre le rassemblement #GiletsJaunes Place de la Bourse , @JM_Bigard obligé de quitter un café aux alentours après les réprobations de manifestants qui lui reprochent d’avoir lâché une de leur figure historique , Jérôme Rodrigues , éborgné en janvier 2019 . pic.twitter.com/0w3tJxl1et — Sina Mir (@sinamir) September 12, 2020

"Le peuple doit s'exprimer", clame une manifestante

Parmi les autres manifestants rassemblés ce samedi, Marion et son compagnon, tous deux venus spécialement de Belgique pour répondre à l'appel à manifester des "gilets jaunes". "C'est très important de montrer que le peuple doit s'exprimer, bientôt on ne pourra plus s’acheter à manger", explique la manifestante au micro de RTL. "Et puis maintenant c'est encore plus dur avec le Covid", insiste-t-elle avant de pousser un "coup de gueule" sur les masques : "Pourquoi on n'en a pas à disposition ? Maintenant, ils les vendent à prix d'or, donc pour moi, la confiance est perdue, notre santé, ils s'en fichent bien...".

Selon la préfecture de police, 80 personnes ont déjà été interpellées avant même le départ de la manifestation. De source policière, 4.000 à 5.000 manifestants sont attendus à Paris, dont 1.000 personnes potentiellement violentes. La préfecture a interdit tout défilé sur les Champs-Élysées mais permis deux autres cortèges, déclarés, au départ de la place de la Bourse et au départ de la place Wagram. "J'entends parler de dictature, mais je note qu'il y a des possibilités de manifestations (...) à condition qu'elles se passent pacifiquement, qu'il n'y ait pas de destructions", a déclaré le préfet de police de Didier Lallement, rappelant par ailleurs l'importance des gestes barrière dans les différents cortèges prévus.