La 74e édition de la foire agricole de Châlons-en-champagne a été annulée ce lundi 17 août. Le préfet de la Marne a interdit que la foire se tienne en raison de l'épidémie du coronavirus. C'est un coup très dur pour la région.

Depuis l'extérieur du parc des expositions, Jackie regarde dans le vague. Ce Châlonnais de naissance a le cœur lourd de voir quelques ouvriers démonter un immense hall qui devait accueilli du monde aujourd'hui. "C'est la deuxième plus grande foire de France. Je souhaite que l'année prochaine on est une foire plus grande que ce qu'on a connu jusque là", espère-t-il. Pourtant le retraité estime que son annulation était indispensable.

Les élus comme le premier adjoint, Augustin Delaveine, y voit eux, un nouvel épisode dans une spirale négative : "On a perdu un régiment militaire donc on avait cette tradition d'être une ville administrative et militaire mais on l'a perdu. Nous mettons beaucoup de dynamisme pour le retrouver", assure-t-il.

