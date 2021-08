Prime d'activité : comment fonctionne-t-elle et qui peut en bénéficier ?

Mise en place en 2016, la prime d'activité est une aide bienvenue en complément d'un salaire. Perçue par plusieurs millions de Français, cette aide concerne, selon le site de la CAF, une personne qui a "une activité professionnelle (salariée ou indépendante)" ou qui est "indemnisée au titre du chômage partiel ou technique".

Versée tous les mois, le montant de cette prime varie selon les "ressources" et la "composition" d'un foyer. Il est également possible d'effectuer une simulation sur le site de la CAF pour savoir si l'on est éligible et combien il est possible de percevoir. Une personne seule est éligible à la prime d'activité à condition de gagner entre 285 et 1.806 euros nets par mois. Pour un allocataire seul avec un enfant, le plafond de revenus est établi à environ 1.790 euros nets par mois, soit 1,5 SMIC. Les étudiants salariés et apprentis qui gagnent au moins 78% du SMIC sont également éligibles à cette aide.

La prime est recalculée tous les trimestres, selon l'évolution de la situation du bénéficiaire. Il faut donc bien déclarer ses revenus tous les trois mois.

La CAF verse en moyenne 160 euros par mois par personne. Depuis janvier 2020, en réponse au mouvement des "gilets jaunes", l'attribution de la prime d'activité a été élargie. Désormais, les étudiants salariés et apprentis peuvent aussi en bénéficier s'ils perçoivent au moins 78% du SMIC (autour de 932 euros nets mensuels).