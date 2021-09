Candidat à la primaire de la droite, Éric Ciotti multiplie les propositions sur la sécurité et l'immigration et s'inscrit ainsi dans le courant d'une droite plus conservatrice, laissée orpheline depuis la décision de Laurent Wauquiez de ne pas se porter candidat.

Après avoir proposé une amende de 1.000 euros pour les consommateurs de cannabis et l'interdiction du voile pour les mineurs, le député LR des Alpes-Maritimes a détaillé ses idées sur le plan économique. Parmi elles : la suppression des 35 heures.

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 5 septembre, Éric Ciotti a proposé " le retour aux 39 heures, payées 38 dans la fonction publique". Pourquoi ? "Parce qu'il y a un effort nécessaire", justifie-t-il.

Pour ce qui est des salariés du privé, le candidat à la primaire de la droite souhaite que "la barre de déclenchement des heures supplémentaires soient fixées à 39 heures".