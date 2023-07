Afin de "reconstruire vite" et de "rétablir un ordre durable", Emmanuel Macron a annoncé mardi 4 juillet devant les maires une loi d'urgence dont les contours sont encore peu clairs. Initialement prévu en Conseil des Ministres comme l'avait indiqué le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, le sujet n'a finalement pas été abordé. La loi d'urgence a été annoncée trop rapidement, une circulaire a donc été rédigée afin de réduire les délais pour les attributions de marché et ainsi d'accélérer la loi, qui vise à reconstruire les bâtiments détruits, tels que les crèches ou les bibliothèques.

Un autre texte est prévu pour compléter cette loi d'urgence. Cependant, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran n'était pas en mesure d'indiquer quand la loi serait votée. Cependant, l'Élysée ne précise pas sa teneur pour l'instant, alors que seize interpellations ont été comptabilisées dans la nuit de mardi à mercredi 5 juillet, et que la situation se calme. Aucun membre des forces de l'ordre n'a été blessé pendant la nuit. Dans l'optique de remédier aux problèmes dans des situations équivalentes, le chef de l'État envisage l'hypothèse d'une coupure des réseaux sociaux en cas de situation tendue dans le pays.

À écouter également dans ce journal

Émeutes — Mohamed, un jeune homme de 27 ans, a été tué par un tir de LBD en marge des tensions à Marseille. Il a été victime d'un "choc violent au niveau du thorax", alors qu'il est tombé de son scooter dans une rue sans émeutiers ni forces de l'ordre d'où il observait les émeutes. La police a toutefois été mise en cause, et l'IGPN a été saisie.



Soldes — Afin de venir en aide aux commerçants touchés par les émeutes, les soldes seront prolongées, a annoncé le gouvernement. Les commerçants sont soulagés, mais attendent la fin des soldes pour faire les comptes, étant donné l'inflation et les manifestations contre la réforme des retraites.

Ukraine — Inquiétudes autour de la centrale nucléaire de Zaporijia. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de vouloir détruire la centrale. Des rumeurs concernant l'évacuation de villes aux alentours et de la centrale circulent.

Cinéma — Lady Bug et Chat noir arrivent au cinéma ce mercredi, dans le film Miraculous. Avec ce projet massif, la France rayonne dans le monde, le film étant financé à hauteur de 80 millions d'euros, le plus gros budget jamais alloué au cinéma d'animation dans l'Hexagone.