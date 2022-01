C'est une entreprise qu'on connait tous. Son nom est même rentré dans notre vocabulaire courant. "Caddie" est à nouveau sur la sellette. Le célèbre fabricant de chariots est en cessation de paiement et la Covid-19 y est pour beaucoup. C'est malheureusement une triste habitude car c'est la troisième fois en dix ans que Caddie se retrouve en difficultés financières.

Les derniers mois sous Covid ont précipité les chariots dans le mur. D'abord, c'est un groupe qui travaille beaucoup à l'international et le commerce a été stoppé pendant plusieurs mois. Ensuite, la flambée des coûts de l'acier et du pétrole, qui sert de base pour les matières plastiques, ont rendu les coûts de fabrication beaucoup plus lourds. Enfin, la seule usine qui reste : Dettwiller, dans le Bas Rhin, s'est transformée en cluster géant, il y a quelques mois. Tout ça vient s'ajouter à des difficultés plus profondes qui fragilisent le groupe.

Depuis 2018, l'entreprise est possédée à 70% par un Polonais qui a envoyé tout ce qui a de la valeur en Pologne et qui a laissé la production bas de gamme en France. L'entreprise emploie aujourd'hui 140 personnes contre plus de 1.000, il y a dix ans. Une lente agonie de la part d'une marque qui était née en 1928 en fabricant des mangeoires pour les poussins. Puis, dans les années 60, le groupe avait surfé sur la naissance des hypermarchés en inventant le charriot.

Le nom "caddie" est né en référence à la voiturette des golfeurs et c'est un neveu des fondateurs qui avait vu ces petites voitures aux États-Unis. Tous les journalistes économiques se sont fait appeler au moins une fois par le groupe pour rappeler que Caddie était une marque.

