Livret A, épargne populaire : vers une augmentation du taux de rémunération

Bruno Le Maire sur RTL : "On ne réactive pas le quoi qu'il en coûte"

Bruno Le Maire sur RTL : "On ne réactive pas le quoi qu'il en coûte"

Bruno Le Maire sur RTL : "On ne réactive pas le quoi qu'il en coûte"

Bruno Le Maire sur RTL : "On ne réactive pas le quoi qu'il en coûte"

François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, était l'invité de RTL il y a quelques semaines. Il annonçait alors un nouveau calcul du taux du Livret A. Il est actuellement à 0,5. Les Français, qui plébiscitent cette solution d'épargne depuis des décennies, peuvent-ils espérer atteindre le 1% ?

"On peut espérer une augmentation du taux du Livret A au début du mois de février, a confirmé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire sur RTL ce 4 janvier 2021. Le gouverneur de la Banque de France fera ses propositions la semaine prochaine. Je prendrai ma décision. Ensuite, je vous confirme qu'il y aura une augmentation du taux de rémunération du Livret A au 1er février et je confirme qu'il y aura une augmentation encore plus importante du taux de rémunération du livret d'épargne populaire", précise-t-il.

"J'insiste là-dessus parce que c'est un instrument qui est trop souvent négligé. La rémunération est meilleure parce que le taux de rémunération du livret d'épargne populaire est indexé que sur l'inflation. Comme il y a de l'inflation, il y aura une augmentation encore plus importante du taux de rémunération du livret d'épargne populaire au 1er février", explique Bruno Le Maire.