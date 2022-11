Les voitures hybrides n'ont pas la forme. Cette baisse de régime concerne plus précisément les hybrides rechargeables. Ce modèle, où vous branchez la voiture pour charger la batterie, vous permet de rouler une cinquantaine de kilomètres en mode électrique pour ensuite basculer sur le moteur thermique.

Pour la première fois, les ventes baissent en Europe. Ce phénomène est particulièrement sensible en France avec une chute de 14,3%. Et les raisons de cette baisse sont identifiables. Ces modèles sont plus chers, de 10.000 euros en moyenne, que les thermiques. Les prix ont progressé de 20% ces derniers mois.

Aussi, ces modèles sont plus lourds puisqu'ils embarquent de grosses batteries. Conséquence, ces véhicules consomment plus en moyenne. Et finalement, vous roulez peu en mode électrique. Les voitures hybrides sont réellement délaissées. Car, dans le même temps, les ventes de voitures électriques continuent de progresser assez fortement.

À écouter également dans ce journal

Église - Un an après la publication du rapport sur l'ampleur de la pédocriminalité dans l'Église, les évêques se réunissent, à partir de ce jeudi 3 novembre, du côté de Lourdes. Le sujet reste encore très sensible.

Guerre en Ukraine - Les États-Unis se disent de plus en plus préoccupés par une possible frappe nucléaire russe en Ukraine. Plusieurs généraux russes auraient évoqué l'utilisation de l'arme nucléaire lors d'une réunion secrète.

Cinéma - La chanteuse canadienne Céline Dion sur grand écran. La star québecoise sera à l'affiche d'une comédie romantique en mai prochain.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info