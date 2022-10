Ce dimanche 23 octobre, le Mondial de l'Automobile va fermer les portes de son édition 2022 à la porte de Versailles, à Paris. L'événement a une nouvelle fois su trouver son public, malgré un format plus court qu'à l'habituelle, avec environ 400.000 visiteurs enregistrés sur les cinq jours. Serge Gachot, le directeur de ce salon international, fait le point au micro de RTL.

Absentes du Mondial, qui a choisi de dérouler le tapis rouge aux voitures électriques chinoises, les marques comme BMW, Audi ou encore Jaguar n'ont pas semblé manquer aux visiteurs. "Les projecteurs sont braqués sur les marques présentes", assure Serge Gachot, qui a par ailleurs observé "un public plus jeune et plus féminin" que les années précédentes.

"On prend le virage de l'électrique à grande vitesse", explique le directeur de l'événement, mais il existe également les véhicules à hydrogène. Ces derniers ont fait le buzz lors de ce salon international. Un succès tel que le constructeur Hopim Machina a enregistré une commande 10.000 voitures pour une filiale du Crédit Agricole.

"En termes d'accessibilité, c'est très intéressant aussi", ajoute Serge Gachot. Alors que les Français sont de moins en moins propriétaires d'un véhicule et de plus en plus utilisateurs, le Mondial de l'Automobile avait également pour objectif de présenter des solutions de location toutes durées, de leasing ou encore d'abonnement. Selon son directeur, "on n'arrivera pas à faire la transition énergétique assez rapidement" sans tous ces moyens.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info