Guerre en Ukraine : pourquoi les États-Unis craignent de plus en plus une frappe nucléaire russe

Près de 9 mois après le début de la guerre en Ukraine et alors que la Russie semble de plus en plus en difficulté, les États-Unis sont devenus "au fil des mois" de "plus en plus préoccupés" par l'éventualité d'une potentielle frappe nucléaire de la Russie, a confié ce mercredi 2 novembre John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, organe rattaché au président américain Joe Biden

"Nous surveillons cela du mieux que nous pouvons", a-t-il dit, interrogé lors d'un entretien avec la presse, sur un article du New York Times selon lequel des militaires russes de haut rang auraient discuté récemment du moment et de la manière d'utiliser des armes nucléaires en Ukraine.

Vladimir Poutine a par ailleurs assisté le 26 octobre dernier à l'entraînement des "forces de dissuasion stratégiques terrestres, maritimes et aériennes", soit les troupes chargées de riposter aux attaques, même nucléaires. Le président russe a également au cours du conflit, à de nombreuses reprises, menacé d'utiliser l'arme nucléaire en cas de menace existentielle pour la Russie.

La Maison Blanche a toutefois indiqué ne pas avoir d'indication de préparatifs concrets de la Russie en ce sens. Joe Biden a récemment estimé que le monde était pour la première fois depuis la Guerre froide confronté au risque d'un "Armageddon", c'est-à-dire d'une "apocalypse nucléaire".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info