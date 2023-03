Méga-bassines : pronostic vital toujours engagé pour un manifestant blessé à Sainte-Soline

Au lendemain des violences qui ont éclaté lors de la manifestation contre des retenues d'eau contestées à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, le parquet a fait le point sur les personnes blessés samedi. Dans un communiqué, il indique que "29 gendarmes ont été blessés, dont 2 en urgence absolue sans que leur pronostic vital soit engagé". L'un est blessé à l'aine, l'autre a un traumatisme respiratoire.

Du côté des manifestants, 3 d'entre eux "ont été pris en charge par les secours en urgence absolue". Pour l'un d'eux, victime d'un traumatisme crânien, le pronostic vital est toujours engagé, fait savoir le procureur de la République de Niort. Une femme de 19 se trouve avec un traumatisme facial et un homme de 27 présente lui une fracture du pied.



"Le parquet de Niort a ouvert une enquête en recherche des causes de blessures graves concernant ces personnes en urgence absolue pour déterminer la nature exacte des blessures" et leurs circonstances, est-il encore écrit.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info