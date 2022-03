Les Français n'ont jamais autant épargné sur leur Livret A

Les Français n'ont jamais autant épargné sur les Livrets A que durant ce mois de Février 2O22. En effet, le mois dernier, l’ensemble des versements ont largement dépassé les retraits. Ce dépassement s'élève même à près de trois milliards d’euros selon les données publiées par la Caisse des dépôts ce mardi 22 mars. Un niveau jamais vu depuis 13 ans.

Un phénomène qui fait suite à la hausse de 0,5% à 1% de la rémunération du Livret A décidée par le gouvernement le 1er février 2022. Cela faisait alors plus de 10 ans que le taux de rémunération n'avait pas augmenté. Une fois doublé, le taux de rémunération a incité les ménages a économiser et l'encours du Livret A a atteint des sommets.

Cependant, l'action du gouvernement n'est pas le seul paramètre à prendre en compte. La situation économique et politique actuelle aurait aussi poussé les 55 millions de Français qui possèdent un Livret A à épargner. La période incertaine liée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine mais aussi le coronavirus incite les Français à mettre de l'argent de côté pour faire face aux dépenses de demain. Au micro de RTL, Martial You expliquait que le Livret A est "incontournable et simple d'utilisation".

Le rendement du Livret A est encore négatif

Pourtant, le rendement de cette épargne de précaution mise en place par de nombreuses familles est encore négatif. En effet, le taux de rémunération du Livret A de 1% est très inférieur au niveau de l’inflation qui dépasse les 3,5%. "Il faut remonter au début des années 1980 pour avoir un tel écart entre le rendement du livret A et le niveau de l’inflation" explique Franceinfo.

Historiquement, le mois où est annoncée une hausse du taux de rémunération ainsi que les mois suivants "s'accompagnent d'une progression marquée de la collecte qui, après, retrouve son rythme traditionnel", rappelle le Cercle de l'épargne dans une note.

À noter que cette inflation n'est pas prête de s'arrêter. Cette situation semble même partie pour s'aggraver, en raison de l'envolée des prix de l'énergie, des matières premières et d'un certain nombre de denrées alimentaires, liée à la guerre en Ukraine.