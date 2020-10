Les distributeurs automatiques de pizzas se multiplient en France

publié le 27/10/2020 à 12:26

Faites-vous partie des puristes pour qui une vraie pizza ne peut rimer qu'avec Naples ? En tout cas pour qui une calzone ou une quatre fromages ne peut en aucun cas se déguster ailleurs que dans un petit restaurant traditionnel. Si c'est le cas, mieux vaut vous abstenir car ce mardi 27 octobre au matin, nous abordons le douloureux sujet des distributeurs de pizzas.

Dans son dernier numéro, le magazine Society consacre plusieurs pages à ce phénomène qui prend de l'ampleur. Il y a en effet désormais 1.300 machines sur le territoire et n'allez pas croire que ce sont des surgelés à l'intérieur non. En fait, comme vous pouvez trouver un distributeur de baguettes devant une boulangerie, ici c'est un artisan qui cuit ses pizzas à 80% avant de les mettre à disposition.

Un four intégré fait le reste dès que vous avez réglé votre commande et trois minutes plus tard vous récupérez votre boîte en carton. Gérard Raffaele a inventé l'objet en 1998 un petit peu par hasard. À l'époque, il dirige une société de restauration collective et un hôpital lui demande de réfléchir à une solution pour les médecins quand la cafétéria est fermée.

Six mois plus tard, le prototype est sur la table pour une première commercialisation en 2001 et un accueil glacial. "Ça m'est arrivé de me faire insulter", se souvient même Gérard. Il assure avoir été reçu dans des pizzerias avec un fusil de chasse. "On m'accusait de tuer le métier. Aujourd'hui les mêmes restaurateurs me rappellent pour acheter des machines. Ça veut dire que ça marche très fort !", confie l'inventeur des distributeurs de pizzas.

Si ça a mis du temps à décoller, désormais les ventes s'envolent et surtout depuis le confinement. Sur la nationale 31 entre Rouen et Beauvais par exemple, il y a une machine tous les 15 kilomètres le long de la route. Vincent Griffon en possède quatre. Après les cuisines des palaces parisiens, il a souhaité revenir dans sa région natale, et en l'occurrence dans le petit village de 684 habitants de Neuf-Marché, en Seine-Maritime.

Mais pourquoi installer un distributeur de pizzas devant son établissement dès 2016 ? À la base, c'était pour désengorger le restaurant selon lui. "On est seul à des kilomètres à la ronde et on devait souvent refuser du monde", explique le restaurateur. Ses clients ont tous les âges, de la mamie avec ses petits-enfants, aux jeunes qui rentrent de soirée. Ils sont les meilleurs clients car ils commandent parfois 25 pizzas d'un coup à 6 heures du matin.

Des machines très rentables qui auront toujours besoin de main-d'œuvre. Car oui, il faut continuer à mettre la main la pâte. Il faut les faire ces pizzas avant de les stocker et il y a plutôt intérêt à être à la hauteur pour les artisans. Si le pizzaïolo n'est pas terrible, le rendu sera 100 fois pire en machine donc autant ne pas se louper.