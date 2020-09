Le vélo connait un engouement jamais vu en France et ça devrait durer

publié le 15/09/2020 à 17:20

En pleine semaine du vélo à l’école, et en plein Tour de France, le secrétaire d’État aux transports a annoncé une enveloppe de 20 millions afin de favoriser le recours au vélo par les Français. Il semble qu’il y ait un "moment vélo" dans le pays et ça commence par l’envolée des ventes.

Exemple chez Cyclables, qui a 55 magasins en France, le chiffre d’affaires a augmenté de 40% entre janvier et août par rapport à l’an dernier, et 67% depuis le mois de mai et la fin du confinement. En Île-de-France et à Lyon, la hausse est de 101%. Des vélos commandés en avril n’arrivent que maintenant en magasin, et si vous souhaitez en acheter un maintenant, il ne serait livré qu’en janvier.

Chez Décathlon, on ne donne plus de chiffres, mais hors micro on évoque de grandes tensions en magasin, avec des clients tellement impatients qu’ils en deviennent agressifs avec les vendeurs, car il n’y a plus de vélos dans les rayons.

Les villes s'adaptent

Il y a aussi ceux qui ont ressorti les vélos des garages, et qui ont pu les faire réparer grâce à l’offre "Mon coup de pouce vélo". Au total, 620.000 vélos ont été remis à neuf, et on estime qu’on en comptera un million à la fin de l’année. Les ateliers sont pleins jusqu’en novembre, et 20 millions d’euros supplémentaires ont été débloqués par le gouvernement.

L’engouement actuel devrait durer dans le temps, déjà grâce aux villes qui multiplient les pistes cyclables. La fréquentation a augmenté en moyenne de 26% en semaine, avec des pics aux heures de pointe, et la hausse atteint 40% le weekend, ce qui montre qu’on fait sans doute aussi du vélo en famille, et pas uniquement pour aller travailler.

Le vélo fait partie de la vie quotidienne, et sur les 2,7 millions de vélos qui seront vendus cette année, toutes les catégories augmentent : électrique, pour enfant, tout terrain… Tout le monde se met à la bicyclette. Mais attention, les accidents augmentent aussi, avec +30% à Paris depuis janvier. Les vols aussi progressent, avec environ 400.000 à 500.000 par an. Pour faire votre choix, le salon Vélo in Paris se tiendra la semaine prochaine dans la capitale.